Große Handwerks-Studie: Weiterbildung wird immer wichtiger in Betrieben / Holzgroßhändler BECHER befragte mehr als 1.000 Handwerksbetriebe

Wiesbaden (ots) - Neben der IT und dem Maschinenbau leiden auchklassische Handwerksberufe unter dem Fachkräftemangel. Das bestätigtedie Studie "BECHER fragt das Handwerk", die im Auftrag desHolzgroßhändlers (www.becher-holz.de) durchgeführt wurde. 47 Prozentvon 1.180 befragten holzverarbeitenden Betrieben geben dies alsProblem im Alltag an. Die Folge: Interne Weiterbildung undOutsourcing gewinnen weiter an Bedeutung, um den Mangel anFacharbeitern auszugleichen. "Diese Problematik sehen wir bei vielenunserer Kunden. Das ist auch ein Grund, warum wir die BECHER Akademieweiter ausbauen und Innenausbauer, Schreiner, Tischler, Architektenund Designer aktiv fortbilden", sagt David Wolf, Leiter der BECHERAkademie.Der Handel als PartnerMehr als 50 Prozent der befragten Betriebe sehen daher tatsächlichSchulungen durch den Holzgroßhandel als wertvolles undwünschenswertes Angebot an. Die Ansprüche an den Großhandel habensich ebenso über ein bloßes Angebot von Rohstoffen hinaus verändert:Allgemein werden weiterführende Dienstleistungen gewünscht und gerneangenommen. Für 35 Prozent der Holzverarbeiter ist ein Prozess wieder Zuschnitt eine wertvolle Dienstleistung des Großhandels, weitere19 Prozent halten dies sogar für sehr wichtig. "Services, wie derZuschnitt oder die Herstellung von Halbfertigprodukten, entlasten dieHolzverarbeiter, wenn Kapazitäten fehlen. Als Großhandel übernehmenwir zahlreiche Serviceleistungen, um unsere Kunden bestmöglich zuunterstützen", erklärt Erik Bechtold, Manager strategische Markt- undProjektentwicklung.Technologien ausbauenTrotzdem wollen die Handwerksbetriebe auch in Technologieinvestieren: Moderne Kantentechniken sind für 42 Prozent relevant,ein eigener Lackierraum für 26 Prozent wünschenswert. Digital wird esbei 3D-Druck - relevant als Investition für 24 Prozent derUnternehmer. Auch eine mehrachsige CNC-Anlage ist für 33 Prozent einpotenzielles Investment in die Zukunft. Durch die präzise undautomatisierte Frästechnik können aufwendige Bearbeitungsschritteeffizient umgesetzt werden. Die Wettbewerbsfähigkeit vonholzverarbeitenden Unternehmen wird in Zukunft nicht nur von derfachlichen Qualifikation, sondern auch von der technologischenAusstattung abhängen.Die BECHER GmbH & Co. KG gehört als ein 1936 gegründetesFamilienunternehmen zu den führenden Holzgroßhändlern in Deutschland.Über 400 Mitarbeiter sind an zwölf Standorten im Westen Deutschlandsbeschäftigt. Der "Partner des Handwerks" verfügt über 95.000Quadratmeter Lagerfläche und über 8.500 QuadratmeterAusstellungsfläche. Zum Kernsortiment zählen Plattenwerkstoffe,konstruktives Vollholz, Türen, Bodenbeläge und Terrassendielen. Dankder vier Zentralläger und der vernetzten Logistik innerhalb derUnternehmensgruppe kann BECHER seinen Kunden ein breites Sortimentbei hoher Produktverfügbarkeit bieten.Pressekontakt:Weitere Informationen: BECHER GmbH & Co. KG (Zentrale),Otto-von-Guericke-Ring 3, 65205 Wiesbaden, Tel.: 06122/70341-0,E-Mail: info@becher.de, Internet: www.becher-holz.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Becher GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell