Große Filme - die fiktionalen Highlights vor und zu Ostern im Ersten

Köln (ots) - Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Essind historische, politische, hoch-brisante und emotionale Stoffe, die Das Erstein den Wochen vor Ostern und am FilmMittwoch nach den Feiertagen als aufwendigesEinzelstück, als Mehrteiler oder im Rahmen eines Themenabends zur bestenSendezeit ausstrahlt. Es sind Produktionen, die spannende Unterhaltung bieten,Zeitgeschichte wieder in Erinnerung rufen und auch nachdenklich stimmen. Es sindgroße Filme.""Unsere wunderbaren Jahre" (WDR/ARD Degeto),am Mittwoch, 18. März, Samstag, 21. März und Mittwoch, 25. März 2020, jeweils um20:15 Uhr im ErstenDer Event-Dreiteiler nach dem Bestseller von Peter Prange ist ein mitreißendesGesellschaftspanorama des Wirtschaftswunder-Deutschlands der 1940er und 50erJahre. In Altena, einer Kleinstadt in NRW, bilden sich am 20. Juni 1948 - wieüberall im Land - lange Schlangen vor der örtlichen Bank. Jede Bürgerin undjeder Bürger, ob arm oder reich, ehemaliger Nazi oder Widerstandskämpfer, erhältzur Einführung der neuen Währung 40 D-Mark. Auch das Fabrikanten-EhepaarChristel und Eduard Wolf (Katja Riemann und Thomas Sarbacher), ihre TöchterUlla, Gundel und Margot (Elisa Schott, Vanessa Loibl und Anna Maria Mühe) sowiederen Freunde Jürgen, Benno und Tommy (Ludwig Trepte, Franz Hartwig und DavidSchütter) und Geschäftsmann Walter Böcker (Hans-Jochen Wagner) bekommen dasdruckfrische Geld. Es ist der Aufbruch in eine neue Zeit. Jeder träumt sichseine Zukunft anders, ist seines Glückes Schmied. Oder ist es doch dasSchicksal, das ihre Lebenswege bestimmen wird? Regie führte Elmar Fischer; dasDrehbuch schrieben Robert Krause und Florian Puchert."Meister des Todes 2" (SWR/ARD Degeto/rbb/SR),am Mittwoch, 1. April 2020, um 20:15 Uhr im ErstenDer Themenabend "Waffenhandel" beginnt mit der Fortsetzung des Fernsehfilms"Meister des Todes" aus dem Jahr 2015. Im zweiten Film unter der Regie vonDaniel Harrich (Buch: Gert Heidenreich & Daniel Harrich) stehen dieWaffenhändler vor Gericht und sollen endlich zur Verantwortung gezogen werden.Alex Stengele (Heiner Lauterbach), der Vertriebsleiter für Lateinamerika derRüstungsexportfirma HSW will auspacken, um seine Ehe mit Sabine (VeronicaFerres) zu retten. Ein Herzinfarkt verhindert das. Als Sabine erkennt, dass ihrverstorbener Mann als Bauernopfer für die illegalen Waffenexporte herhaltensoll, verbündet sie sich mit Rechtsanwältin Christiane Schumann (KatharinaWackernagel), die als Prozessbeobachterin am Verfahren teilnimmt. Während aufder einen Ebene des Films im Gerichtssaal um Indizien und die Deutungshoheitgestritten wird sowie Verstrickungen deutscher Behörden offenbart werden,sterben auf der zweiten Ebene Menschen in Mexiko durch deutsche Waffen. Inweiteren Rollen sind u.a. Désirée Nosbusch, Axel Milberg, Udo Wachtveitl, HeinzHoenig und Oliver Mommsen zu sehen. Den Themenabend komplettiert dieDokumentation "Tödliche Exporte 2" des SWR."Der Überläufer" (NDR/ARD Degeto/SWR),am Mittwoch, 8. April, und Karfreitag, 10. April 2020, jeweils um 20:15 Uhr imErstenIm letzten Kriegssommer 1944 kehrt der junge Wehrmachtssoldat Walter Proska(Jannis Niewöhner) an die Ostfront zurück und muss sich einer Handvoll Soldatenanschließen, die im Niemandsland der polnischen Wälder in eine verzweifelte Lagegeraten sind. Umzingelt von Partisanen, erwartet sie der sichere Tod. ProskasBegegnung mit der jungen polnischen Partisanin Wanda (Malgorzata Mikolajczak)und die Freundschaft mit seinem Kameraden Kürschner (Sebastian Urzendowsky)lassen ihn an der Richtigkeit seines Auftrags zweifeln. Als die Rote Armee näherrückt, gerät Proska in Kriegsgefangenschaft und kann sich nur retten, indem erzum Feind überläuft. "Der Überläufer" ist die zweiteilige Verfilmung desgleichnamigen Romans von Siegfried Lenz aus dem Jahre 1951, dessenVeröffentlichung in ideologischen Zeiten des Kalten Krieges vom Verlag abgelehntund der erst 2016 ein Bestseller wurde. In weiteren Rollen spielen u.a. RainerBock, Bjarne Mädel, Florian Lukas, Leonie Benesch, Katharina Schüttler undUlrich Tukur. Regie führte Oscar-Preisträger Florian Gallenberger nach einemDrehbuch von Bernd Lange und Florian Gallenberger."Die Getriebenen" (rbb/NDR),am Mittwoch, 15. April 2020, um 20:15 Uhr im Ersten"Die Getriebenen" (Regie: Stephan Wagner; Buch: Florian Oeller) rekonstruiertdetailgetreu die 63 Tage im Sommer 2015, bevor Angela Merkel ihreSchlüsselentscheidung in der Flüchtlingspolitik fällt. Der Fernsehfilm blickt indie Hinterzimmer der Mächtigen, die vor allem eines sind: Getriebene, diezwischen politischer Verantwortung und dem atemlosen Tempo der sichüberschlagenden Ereignisse Entscheidungen treffen. Im Zentrum des Geschehens:die Bundeskanzlerin. Während die europäische Währungskrise im Juli 2015 miteinem finalen Gipfeltreffen in Brüssel und der Entscheidung, dass Griechenlandin der Eurozone bleibt, gerade ihrem vorläufigen Ende entgegengeht, ist eineandere Herausforderung für den europäischen Kontinent nicht mehr zu ignorieren:Millionen Menschen suchen Schutz vor Krieg und Elend. Als Griechenland undItalien in jenem Sommer unter dem Flüchtlingszustrom zusehends kapitulieren,wird klar: Europa steht vor einer Zerreißprobe. Die unterschiedlichen Reaktionenauf diese Ausnahmesituation, den Entscheidungsdruck, der auf denjenigen lastete,die sich an einer Lösung beteiligen sollten, zeichnet "Die Getriebenen" minutiösnach. 