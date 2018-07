Große Familienunternehmen suchen die Nähe zu Start-ups

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Berlin (ots) -- Knapp die Hälfte der Unternehmen kooperiert mit mindestens einemStart-up- Fast zwei Drittel wünschen Unterstützung bei derKontaktanbahnung über Online-Plattformen oderNetzwerk-Veranstaltungen- Deutsche Bank und BDI veröffentlichen die Studie: Die größtenFamilienunternehmen in DeutschlandNahezu die Hälfte der größten Familienunternehmen in Deutschlandkooperiert bereits mit Start-ups, strategische Zukunftsthemen stehendabei klar im Vordergrund. Das ergibt die aktuelle Befragung Diegrößten Familienunternehmen in Deutschland, die der Bundesverband derDeutschen Industrie (BDI) und die Deutsche Bank gemeinsam mit demInstitut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn an diesem Mittwochveröffentlichen. So geben 54 Prozent der befragten Unternehmen aufdie Frage nach dem Motiv zu einer Kooperation an, neue Technologienerschließen zu wollen. Für rund die Hälfte der Unternehmen sindweitere Gründe, die digitale Transformation zu meistern sowieProdukte und Dienstleistungen weiterzuentwickeln. An der Umfragenahmen rund 250 der 4700 größten Familienunternehmen in Deutschlandteil, die mindestens 50 Millionen Euro im Jahr umsetzen. "Start-ups"wurden bei der Befragung als innovative, schnell wachsendeUnternehmen verstanden, die jünger als zehn Jahre sind."Immer häufiger werden heute jahrzehntelang bewährteGeschäftsmodelle angegriffen und sicher geglaubte Marktanteileradikal neu verteilt. Familienunternehmen müssen ihreGeschäftsmodelle bei immer kürzeren Produktzyklen und Entwicklungeninfolge der Digitalisierung oft schnell anpassen oder neu erfinden",sagt Stefan Bender, Leiter Firmenkunden Deutschland bei der DeutschenBank. "Um bei der Entwicklung mithalten zu können, ist dieZusammenarbeit mit Start-ups ein guter Weg. Es ist ein starkesSignal, dass bereits jedes zweite große Familienunternehmen mitStart-ups kooperiert", kommentiert Bender.Holger Lösch, stellvertretender BDI-Hauptgeschäftsführer, sagt zuden Erkenntnissen der Befragung: "Industrielle Start-ups haben es inDeutschland schwer. Ressentiments und Bürokratie schaden Gründern undMittelstand gleichermaßen. Die Erhebung zeigt, dass größereFamilienunternehmen gezielt den Austausch mit Start-ups suchen.Venture-Capital-Investitionen müssen endlich begünstigt,Steuergutschriften für Forschung und Entwicklung zügig eingeführtwerden. Das stärkt Innovationen in Unternehmen und den StandortDeutschland. Ziel muss sein, Start-ups zum Mittelstand von morgen zumachen und etablierte Familienunternehmen dabei zu unterstützen,zukunftsfähig zu bleiben."Hohe Zufriedenheit trotz unterschiedlicher UnternehmenskulturenRund die Hälfte der Unternehmen mit Kooperationserfahrung undknapp ein Drittel der Unternehmen ohne Kooperationserfahrung seheneine unterschiedliche Unternehmenskultur als größtes Problem bei derZusammenarbeit mit einem Start-up. Dennoch sind rund 70 Prozent derbefragten Unternehmen, die bereits mit einem Start-upzusammenarbeiten, mit der Kooperation zufrieden oder sehr zufrieden.Jedes zweite dieser Unternehmen plant in den kommenden drei Jahren,mit weiteren Start-ups zusammenzuarbeiten.Branchenerfahrung zählt - das Alter der Gründer kaumEntscheidend für die Auswahl der Start-ups sind dieBranchenerfahrung der Gründer (73 Prozent der Befragten) und einsofortiger Mehrwert der Kooperation (66 Prozent). Dagegen spielt dasAlter der Start-up-Unternehmer kaum eine Rolle. Nur rund elf Prozentder befragten Unternehmen geben an, dass ein Mindestalter der Gründerfür die Auswahl relevant ist. Die regionale Nähe des Start-ups zumeigenen Unternehmen ist 37 Prozent der Befragten wichtig. Obwohl dieUnternehmensvertreter bei der Anbahnung stark auf ihr persönlichesUmfeld setzen, ist es nur für 18 Prozent von ihnen wichtig, dass dasGründerteam aus dem persönlichen Netzwerk stammt.Familienunternehmen wünschen Unterstützung bei derKontaktanbahnungLediglich rund sieben Prozent der Kontakte zwischenFamilienunternehmen und Start-ups kommen über spezielleInternetplattformen zustande. Dabei wünschen sich rund 46 Prozent derUnternehmen, die bereits mit einem Start-up kooperieren,elektronische Portale, die etablierte Unternehmen und Start-upszusammenbringen. Rund 30 Prozent wünschen sichNetzwerkveranstaltungen. Insgesamt wünschen sich zwei von dreiUnternehmen (64 Prozent) zusätzliche Maßnahmen, die ihnen dieAnbahnung erleichtern. Aktuell setzen die Unternehmen stark aufpersönliche Empfehlungen: Jede zweite Kooperation (52 Prozent) kommtentweder hierdurch oder durch eigene Recherche (47 Prozent) zustande.Aber auch Start-ups sind aktiv: Bei rund 32 Prozent der Kooperationengeht die Initiative von jungen Unternehmen aus.Die Studie finden Sie hier: https://bdi.eu/publikation/news/die-groessten-familienunternehmen-in-deutschland-i2018/