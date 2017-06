Große Familienunternehmen fordern mehr Engagement für eine stabile EU

Berlin (ots) -- Wiederaufkommen der Schuldenkrise laut Umfrage größterUnsicherheitsfaktor- Großteil schätzt eigene wirtschaftliche Lage positiv ein- Die wenigsten gehen von sinkenden Exporten in die USA ausPriorität einer neuen Bundesregierung muss die Stabilisierung derEuropäischen Union sein. Das fordert mehr als jedes zweite großeFamilienunternehmen in Deutschland (55 Prozent). Zu diesem Ergebniskommt eine aktuelle Umfrage des Bundesverbands der DeutschenIndustrie (BDI) und der Deutschen Bank unter den größtenFamilienunternehmen in Deutschland. Zentrale Sorge der größtenFamilienunternehmen ist ein Wiederaufkommen der Schuldenkrise (63Prozent)."Die größten Familienunternehmen sind stolz auf Europa, das eineinzigartiges Netzwerk zum gegenseitigen Vorteil ist. Nahezu zweiDrittel der deutschen Exporte geht in die EU-Staaten", sagte HolgerLösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des BDI, am Montag inBerlin. "Die EU ist für die Wirtschaft die Lösung, nicht das Problem.Die Stärkung des Wirtschaftsraums Europa muss rasch vorangehen."Trotz zunehmender Unsicherheiten in der Welt bewerten immer mehrgroße Familienunternehmen die eigenen Aussichten als rosig. DreiViertel der Befragten schätzen die zukünftige Wirtschaftslage ihresUnternehmens als gut oder sehr gut ein - damit ist dieser Wert dasfünfte Jahr in Folge gestiegen (76 Prozent). Im vergangenen Jahrwaren es noch rund zwei Drittel der Unternehmen."Die Familienunternehmen in Deutschland haben ihre Hausaufgabengemacht. Sie sind nicht immun, aber sehr robust aufgestellt gegen dieAuswirkungen globaler protektionistischer Maßnahmen", sagte StefanBender, Leiter Firmenkunden bei der Deutschen Bank. So erwartennahezu alle in die USA exportierenden Unternehmen mindestens eineSeitwärtsbewegung des dort erzielten Umsatzanteils, über ein Drittelsogar einen Anstieg. Nicht einmal jedes zehnte Unternehmen rechnetdamit, dass sein Exportanteil in den Vereinigten Staaten sinken wird(sieben Prozent).Im Auftrag der Deutschen Bank und des BDI hat das Institut fürMittelstandsforschung (IfM) Bonn von März bis Mai 2017 Entscheidervon 312 Familienunternehmen mit mindestens 50 Millionen EuroJahresumsatz befragt. Im Durchschnitt machten diese Unternehmen imvergangenen Jahr 307 Millionen Euro Umsatz und beschäftigten 1488Mitarbeiter. Die Ergebnisse sind Bestandteil der jährlichen Befragung"Die größten Familienunternehmen in Deutschland". Die gesamte Studiewird im Juli veröffentlicht.Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Dt. Industrie, übermittelt durch news aktuell