Große Demo gegen Russlands Angriff auf Ukraine am Sonntag in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einer großen Demonstration wollen zahlreiche Organisationen am Sonntag in Berlin gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine protestieren. Angemeldet sind bei der Polizei 20 000 Teilnehmer ab 13.00 Uhr am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni. Der Titel lautet: "Stoppt den Krieg. Frieden für die Ukraine und ganz Europa".

Zu dem Organisationsbündnis gehören unter anderem der DGB und Verdi, die Umweltschutzorganisationen Bund und Naturfreunde, die linke Initiative Attac, die Flüchtlingshilfsorganisation Seebrücke, das Netzwerk Friedenskooperative und Pax Christi. Auch in vielen anderen Städten sind von Freitag bis Sonntag proteste gegen das Vorgehen Russlands in der Ukraine geplant./rab/DP/eas