Frankfurt (ots) -Viele Deutsche begrüßen ein neues Jahr mit guten Vorsätzen. Unddie sind offenbar auch finanzieller Natur. Denn mit dem Jahresbeginnschießen deutschlandweit die Google-Suchen rund um das liebe Geldnach oben. Das zeigt die groß angelegte Studie "WebcheckFinanzfragen" der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG). Rund 180Millionen Suchanfragen wurden dafür zwischen März 2015 und Februar2016 analysiert. Über 40 Prozent der untersuchten Finanzfragen habendemnach im Januar das höchste Suchaufkommen des Jahres; betrachtetman das gesamte erste Quartal sind es sogar fast 85 Prozent.Direkt nach dem Jahreswechsel besonders im Fokus der Finanzsurfer:Sparen - und das möglichst risikofrei. So werden konkreteInformationen zu Tages- und Festgeld im Januar rund 50 Prozenthäufiger gegoogelt als im Monatsdurchschnitt des gesamten Jahres;Suchanfragen zu anderen klassischen Sparprodukten erreichen ein Plusvon 43 Prozent. Die grundlegende Frage, welche Möglichkeiten esüberhaupt für die Geldanlage gibt, wird zum Jahresstart online rundein Drittel häufiger gestellt als im 12-Monats-Durchschnitt. Mit denFrühlingsgefühlen scheint dann auch die Risikobereitschaft derdeutschen Finanzsurfer zu erwachen. Suchanfragen rund um denAktienmarkt erreichen im März ihr Jahreshoch - mit einem Plus vonrund 25 Prozent.Einzig ihre Gesundheit scheint den Deutschen zu Jahresbeginn nochmehr am Herzen zu liegen. Das Suchvolumen rund um das ThemaKrankenversicherung steigt im Januar um mehr als das Doppelte an. Beider privaten Krankenversicherung sind es immerhin noch mehr als 30Prozent.Wie gut ist der Finanzratgeber Internet?Wer sich in Sachen Finanzen und Versicherungen im Netz informiert,sollte allerdings ganz genau hinschauen. Für den "WebcheckFinanzfragen" nahm das unabhängige Regensburger Institut ibi researchRatgeber-Webseiten zu Finanz- und Versicherungsthemen unter die Lupe.Das Ergebnis: Mehr als 44 Prozent der Seiten erreichen nur dasQualitätsurteil "befriedigend" oder schlechter. Insbesondere in denKategorien "Objektivität" und "Relevanz" weisen die Seiten teilsdeutliche Defizite auf. "Dass die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, aufeine unzureichende oder sogar falsche Information zu treffen, haltenwir für bedenklich", bewerten die Finanzexperten der DVAG dasErgebnis. "Dennoch ist das Internet eine gute Anlaufstelle für ersteInformationen. Darauf sollten Finanzsurfer bei der Online-Rechercheallerdings achten:1. Guter Start: Das Internet bildet eine gute Basis, um sich überFachbegriffe, Produktkategorien oder Prozesse zu informieren.Online-Lexika sind dabei meist eine zuverlässige Quelle - sieschneiden im Test von allen Informationsseiten am besten ab.2. Besser nachgefragt: Das Suchergebnis ist nur so gut, wie dieSuchbegriffe. Wer kein klares Ziel hat, droht sich in derInformationsflut des Internets zu verlieren. Oft können Ziele abererst im persönlichen Austausch mit einem Finanzprofi klar formuliertwerden. Dieser kann Hintergrundfragen stellen und so den Ratsuchendenan die Hand nehmen. Diese persönliche Beratung kann dieInternetrecherche häufig nicht ersetzen.3. Günstig ist nicht immer gut: Geld sparen möchte jeder. Dochnicht immer ist die günstigste Lösung im Internet auch die passende.Gerade bei langfristigen oder komplexen Finanzentscheidungen solltedie individuelle Lebenssituation berücksichtigt werden. Hier hat dasInternet klare Grenzen, wie auch die Studie zeigt: Rund 60 Prozentder getesteten Angebote schneiden hinsichtlich ihrer Relevanz für denRatsuchenden nur befriedigend oder schlechter ab. Daher im Zweifelbesser an den Profi wenden."Mehr Details zur Studie sowie umfangreiches Informations- undGrafikmaterial gibt es unter www.webcheck-finanzfragen.dvag.