Große Chance für Designer, Kreative, KMU und Start-ups - der dritte Aufruf des Partnerschaftprojekts WORTH hat jetzt begonnen

Nach dem Erfolg des zweiten Aufrufs, der gerade zu Ende gegangenist, eröffnen sich neue Chancen, um innovative Produkte in denSektoren Design, Technologie, Fußbekleidung, Accessoires und Schmuckdurch transnationale Kollaborationen zu entwickelnBrüssel (ots/PRNewswire) - Heute beginnt der dritte Aufruf desWORTH-Partnerschaftsprogramms, eine hervorragende neue Gelegenheitfür alle, die eine innovative Idee im Bereich Design, Mode,Fußbekleidung, Accessoires und Schmuck haben und Unterstützungbrauchen, um sie zu realisieren.Das WORTH-Partnerschaftsprogramm ist der erste virtuelleInkubator, eine Vier-Jahres-Initiative finanziert durch dasCOSME-Programm der Europäischen Union, das die Entwicklunginnovativer Produkte in kreativen Sektoren durch transnationaleKollaborationen zwischen Designern, traditioneller und digitalerHandwerkskunst und der Fertigungs- und Handwerksbranche fördernmöchte.Der zweite Aufruf war eine hervorragende Errungenschaft für dieWORTH-Gemeinschaft: 183 Kandidatenpartnerschaften, 80 vorausgewählteProjekte aus 27 EU-Mitgliedsländern, bis zu 65 erfolgreichePartnerschaften zwischen 150 internationalen Partnern.Die ausgewählten Projekte stammen aus den Sektoren:Mode-/Textilsektor (29), Fußbekleidung (7), Accessoires (5),Design/Inneneinrichtung (19), Schmuck (4) und Leder (1), und siewurden aufgrund der außergewöhnlichen Qualität der Ideen und Partnerausgewählt.Mit der Überzeugung, dass Innovation auch wichtige Änderungen ander europäischen Wirtschaft und Gesellschaft hervorbringen kann,wurden sie auch für ein hohes Maß an Kreativität und dafürausgewählt, dass sie die Mission von WORTH voll umgesetzt haben: zuverbinden, zu kreieren und zu innovieren.Wer kann sich bewerben?Kreative, Designer, Handwerker, Start-ups, Technologieunternehmenund KMU, die in den folgenden Sektoren Mode/Textilien, Fußbekleidung,Möbel/Inneneinrichtung, Leder/Pelze, Schmuck und Accessoirs tätigsind, und die nach neuen Gelegenheiten suchen, um Ideen und Konzeptemit einem hohen Maß an Innovation und Integration von Technologie undDesign zu entwickeln, können sich bewerben, indem sie ihre Idee odereinen Projektvorschlag präsentieren.Die Kandidaten müssen ein starkes Interesse an Kollaboration,kreativer Arbeit und Innovation auf einer transnationalen Basiszeigen. Die Jury zur Auswahl der Gewinner wird sich aus angeseheneninternationalen Experten aus der Welt des Designs und der Modezusammensetzen, die die Projekte basierend auf ihrer Einstellunggegenüber Innovation, ihrer sozialen und ökologischen Wirkung, derindustriellen Machbarkeit sowie ihrem Marktpotenzial bewerten werden.Unterstützung für TeilnehmerDie ausgewählten Partnerschaften erhalten Leistungen im Wert von60.000 EUR, bestehend aus:l grundlegender finanzieller Unterstützungl personalisiertem Coaching und Mentoring durch internationaleFachleute und Expertenl Unterstützung beim Zugang zu Finanzmitteln undMarktpositionierungl Beratung zum Schutz von geistigem Eigentuml Möglichkeit zur Teilnahme an Netzwerkaktivitätenl Teilnahme an zwei internationale Veranstaltungen zurPräsentation ihrer ProjekteDas WORTH-PartnerschaftsprojektEine Initiative der Europäischen Kommission zur Unterstützung derZusammenarbeit zwischen PM und Start-ups von Designern, Produzentenund Technologieunternehmen, um neue Produkte zu erstellen undinnovative und bahnbrechende Ideen umzusetzen. Die Initiative wirdvon einem Konsortium aus ganz Europa in der Überzeugung umgesetzt,dass kreative Branchen (KMU und Start-ups) der Hauptantrieb fürWirtschaftswachstum in Europa sind.Das WORTH-Partnerschaftprojekt wird finanziert von COSME, demProgramm der Europäischen Union für die Wettbewerbsfähigkeit vonUnternehmen sowie kleinen und mittelständischen Betrieben.Konsortium:AITEX Research Institute. Projektleiter Kompetenzzentrum fürangewandte Forschung und fortgeschrittene technische Dienstleistungenfür die IndustrieKEPA Business and Cultural Development Centre Vermittlungs- undVerwaltungsbehörde für Unterstützungsprogramme für KMU undUnternehmerIED Istituto Europeo di DesignInternationales Institut für höhere Bildung mit Spezialisierungauf Design, Kreativität, Kommunikation und ManagementDAG KommunikationKommunikationsagentur mit Erfahrung in komplexen Projekten auf derganzen Welt und mit einem speziellen Ansatz für verschiedeneZielmedienAA Avvocati Associati Franzosi Dal Negro SettiAnwaltskanzlei mit einem starken Ruf im Bereich geistigesEigentumsrecht (Design, Marken, Patente, Copyrights, Werbung,unlauterer Wettbewerb) und für eine Reihe von geschäftlichen undkommerziellen Angelegenheiten auf europäischer Ebenewww.worthproject.euTwitter: @worthproject (https://twitter.com/WorthProject)Instagram: @worth_project (https://www.instagram.com/worth_project/)Facebook: Worth Partnership Project (https://www.facebook.com/Worth-Partnership-Project-1048576031940914/)LinkedIn: Worth Partnership Project (https://www.youtube.com/channel/UCffts3cOVyYf2hCVuU0OU7w)Foto:https://mma.prnewswire.com/media/890049/WORTH_Partnership_Project.jpgPressekontakt:Sara Brambillasbrambilla@dagcom.comTel.: + 39-02-89054168. Barbara D'Inceccobdincecco@dagcom.comTel.: + 39-02-89054158Original-Content von: WORTH Partnership Project, übermittelt durch news aktuell