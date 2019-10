Leipzig (ots) -Sperrfrist: 06.10.2019 20:20Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist."Der Kinderfilm darf keine Nische sein!" Diese Forderung richteteMDR-Intendantin Karola Wille am Eröffnungsabend des 24.Internationalen Filmfestivals für Kinder und junges Publikum("Schlingel") in Chemnitz an die Gäste aus Filmwirtschaft undPolitik. Der "Schlingel" zeichne sich seit Bestehen durch spannende,emotionale und besondere Filme für Kinder aus aller Welt aus.Internationale Filme feierten bei diesem besonderen Filmfestival ihrePremiere. Damit stehe das Chemnitzer Festival auch für die großeTradition des Kinderfilms im Osten, sagte Wille bei derEröffnungsfeier im Opernhaus Chemnitz.Der Mitteldeutsche Rundfunk engagiere sich innerhalb der ARD undals Federführer für den ARD/ZDF-Kinderkanal gern und mit Leidenschaftfür den Kinderfilm, insbesondere für solche Filme, die mitOriginalstoffen das Selbstbewusstsein ihres jungen Publikums stärken,Mut machen, sich auszuprobieren, mit ihren Figuren mitfiebern,mitleiden und mitlachen lassen. Deshalb, so Wille, habe sie sich auchvon Anfang an für die Initiative "Der besondere Kinderfilm" starkgemacht, die solche Filme fördere. Mit einigem Stolz betrachte sie,dass in diesem Jahr beim Festival mehrere MDR-Koproduktionen zu sehenseien - wie etwa der Animationsfilm "Fritzi - EineWendewundergeschichte", "Invisible Sue - Plötzlich unsichtbar" und"Alfons Zitterbacke - Das Chaos kehrt zurück". Nicht zuletzt bötendiese Filme auch die Chance, den Blick zu öffnen und auch imKinderfilm eine Brücke nach Osten zu schlagen, sagte die Intendantin.Der MDR stiftet beim Filmfestival Schlingel den Sonderpreis"Bester europäischer besonderer Kinderfilm" und unterstütztzusätzlich die deutsche Synchronisierung, wenn der Film auch imdeutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt wird.Preisträger des vergangenen Jahres war der tschechisch-slowakischeFilm "Der dritte Wunsch". Der Kinderkanal wird diesen Film am 14.Dezember erstmalig ausstrahlen, im MDR-Fernsehprogramm ist er amNeujahrstag 2020 zu sehen.Pressekontakt:Walter Kehr, MDR-Unternehmenssprecher Tel.: (0341) 3 00 64 00,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell