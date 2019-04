Große Bühne für die 3. Liga: TSV 1860 gegen Karlsruher SC live im Ersten / Am Samstag, 27. April 2019, ab 13:00 Uhr

München (ots) - Die Partie zwischen dem TSV 1860 München und demKarlsruher SC wird am Samstag, 27. April, live im Ersten übertragen.Der Spielbeginn ist in diesem Zusammenhang von 14:00 Uhr auf 13:15Uhr vorverlegt worden. Beide Vereine haben ebenso wie dieSicherheitsbehörden der Änderung der Anstoßzeit zugestimmt. Es istdas zweite Spiel der laufenden Drittliga-Saison, das live im Erstengezeigt wird - und zum zweiten Mal sind die Münchner beteiligt. Beider Partie des Regionalliga-Aufsteigers am 1. Spieltag beim 1. FCKaiserslautern (0:1) hatten 1,24 Millionen Zuschauer im Ersteneingeschaltet.Für die ARD ist der Hit des 35. Spieltags in der 3. Liga derAuftakt zu einem besonderen Fußballnachmittag. Im Anschluss an 1860 -KSC überträgt Das Erste ab 15:30 Uhr das Revierderby zwischenBorussia Dortmund und FC Schalke 04 ebenfalls live.Die Sendetermine im Ersten:Samstag, 27. April 201913:00-15:10 UhrSportschauFußball 3. LigaTSV 1860 München - Karlsruher SCReporter: Bernd SchmelzerModeration: Markus OthmerÜbertragung aus Münchendazwischen ca. 14:05-14:10 UhrTagesschau15:10-17:50 UhrSportschauFußball-BundesligaBorussia Dortmund - FC Schalke 04Reporter: Steffen SimonModeration: Alexander BommesÜbertragung aus DortmundPressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell