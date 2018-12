Große Bühne: Filmpreisträger Peter Lohmeyer und Handball-Weltmeister Pascal Hens im Hamburger St. Pauli Theater (FOTO)

Köln (ots) -Beide gehören zu den Besten ihres Berufes. Beide wissen, wie mansich in Szene setzt. In der dritten Folge der Staffel, die dieHandball-Bundesliga GmbH anlässlich der Heim-WM 2019 (10.-27. Januar)veröffentlicht, trifft sich Sportfan Peter Lohmeyer, Schauspieler,Musiker und kritischer Fußballfan mit Pascal Hens, Weltmeister von2007 und offizieller Botschafter für den WM-Standort Hamburg.Arrangiert wurde das Treffen anlässlich der Heim-WM im St. PauliTheater, das 1841 im Hamburger Stadtteil St. Pauli gegründet wurde.Es ist das älteste Hamburger Privattheater und eines der ältestenTheater Deutschlands.Erfolge auf Bühne und Spielfeld: Für Peter Lohmeyer, in seinerKindheit beim TSV Fichte Handballer, ein vertrautes Terrain. Dennobwohl er in unzähligen Fernseh- und Kinofilmen spielt, ist er demTheater stark verbunden. Für herausragende sportliche Leistungen istPascal "Pommes" Hens bekannt. Der offizielle Botschafter für dieHandball-WM der Männer in Deutschland zählte zum Kreis der Spieler,die im Jahr 2007 Weltmeister im eigenen Land wurden. Hens, der u. a.Deutscher Meister, Pokalsieger und EHF Champions League-Sieger wurde,versteht auch sein Spielfeld als Bühne. Wen wundert es also, dassbeide Protagonisten die Bühne des Hamburger Theaters nutzten, um sichüber ihre Berufe in Theorie und Praxis die Bälle zuzupassen.Wie viel Schauspiel gehört dazu? Vor laufender Kamera unterhaltensich beide Protagonisten u. a. über "Schauspielerei" im Sport, überVorbilder sowie über Siege, Niederlagen und Rituale. Natürlich stehtauch die Heim-WM des Handballs auf der Agenda. Sowohl Peter Lohmeyer,als auch Pascal Hens geben im Film (siehe Link) auf der Theaterbühneeine sehens- und hörenswerte Kostprobe ihres Könnens. Hens singttextsicher den King Louie- Song "Ich wäre gern wie Du" aus demDisney-Film "Das Dschungelbuch ". Dieses wird derzeit im St. PauliTheater in der Fassung von Rudyard Kipling gezeigt.Welche Promis machen mit? Bisher waren es Nationaltorhüter SilvioHeinevetter, der mit Joey Kelly trainierte und Handballikone HeinerBrand, der mit Fußball-Weltmeister Hans-Hubert "Berti" Vogts dieKölner LANXESS arena erkundete, in der im Januar 2019 dieWM-Hauptrunde gespielt wird und in der das deutsche Team 2007Weltmeister wurde. Sind es in dieser Woche Lohmeyer und Hens, werdenin der kommenden Woche die Torhüterlegenden Toni Schumacher (1. FCKöln) und Handball-Weltmeister und Welttorhüter Henning Fritz unterdem Motto "Schaffenskraft der Hände" den Kölner Dom erklimmen und dieDombauhütte besichtigen.Wo sind die Folgen der Staffel zu sehen? Der Handball nutzt fürdie Verbreitung der Inhalte digitale Kanäle, so z. B. die eigenenSocial Media-Plattformen Youtube, Facebook und Instagram. Die WM-Staffel wird auch über das umfangreiche Video-Distributionsnetz desSID Marketing verbreitet, der alle Beiträge und Rohmaterial Medienkostenfrei zur Verfügung stellt. Die Bereitstellung des Bildmaterialserfolgt über das Video-Download-Center der SID-Gruppe zumkostenfreien Download.Pressekontakt:Handball-Bundesliga GmbHOliver Lücke, Geschäftsleitung Medien & UnternehmenskommunikationEmail: luecke@dkb-handball-bundesliga.dePhone: +49 2203 98967-17Mobil: +49 163 20 43 757SID Sportmarketing GmbHPierre Klein, GeschäftsführungEmail: pierre.klein@sid-marketing.dePhone: +49 221 99880 302Mobil: +49 177 2389677Original-Content von: Handball-Bundesliga, übermittelt durch news aktuell