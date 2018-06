BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem politischen Desaster beim G7-Gipfel hat Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) Europa aufgefordert, selbst mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen: "Die Interessen Europas sind größer als das Ego des amerikanischen Präsidenten", sagte Grosse-Brömer am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen". Der Unions-Fraktionsgeschäftsführer warf den USA zudem vor, China stark zu machen: Fast nach jedem Tweet des US-Präsidenten werde in China "zwei Tage durchgefeiert", so der CDU-Politiker. "Da entsteht eine neue Weltmacht, weil Amerika nicht mehr bereit ist, Verantwortung zu übernehmen", sagte Grosse-Brömer.

Foto: über dts Nachrichtenagentur