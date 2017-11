Große Bildungskonferenz in Baku soll produktives Denken und bessere Lernmethoden entwickeln

Baku, Aserbaidschan (ots/PRNewswire) -Mehr als 600 Lehrer, Schulleiter und pädagogische Leiter aus allenTeilen der Welt trafen sich im aserbaidschanischen Baku zur 2.Internationalen Lernkonferenz, die vom Aserbaidschanischen Zentrumfür Lehrerfortbildung (ATDC) in Zusammenarbeit mit The EuropeanAzerbaijan Society (TEAS) veranstaltet wurde.Die Teilnehmer an der Konferenz mit dem Thema ,Lehren lernen'befassen sich damit, wie effektives Lernen aussehen sollte und wieLehrer produktives Denken fördern können.Mahabbat Valiyeva, Leiterin des städtischen Amts für Bildung vonBaku, sprach im Namen von Bildungsminister Mikail Dschabbarov: "DieKonferenz im letzten Jahr wurde heiß diskutiert und von derBildungsgemeinschaft sehr positiv aufgenommen. Wir sind überzeugt,dass auch diese Konferenz erheblich zur Erweiterung von Lernmethodenbeitragen wird.""Lehrer bilden das Herzstück für die Verbesserung einer Nation -aller Nationen", sagt Graeme Pollock, ein Neuseeländer, der für dasATDC als Direktor fungiert. "Wenn Sie also für die Zukunft planen,müssen Sie Lehrer unterstützen, entwickeln und ermutigen."Das ist in Aserbaidschan vielleicht noch wichtiger als in anderenLändern. Im Laufe der letzten 25 Jahre hat sich die ehemaligeSowjetrepublik neu aufgebaut, und dazu gehört auch die Umstellung vonalten Lehrgewohnheiten."Die Vergangenheit unseres Schulsystems ist im Kommunismusverankert", so TEAS-Vorsitzender Tale Heydarov. "Deshalb ist esunabdinglich für ein junges Land wie Aserbaidschan, unserBildungssystem ständig zu aktualisieren und dabei internationalebeste Praktiken zu integrieren. Die Bedeutung von Lehrern und ihrerAusbildung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden."Führende Lehrkräfte trafen sich zu dieser dreitätigen Konferenz inBaku um das wichtige Problem der beruflichen Weiterbildung zu lösen,darunter auch Lane Clark aus Kanada und Matt Bromley aus demVereinigten Königreich."Ich sehe den Enthusiasmus, die Begeisterung und den dringendenWunsch, mehr zu wissen und zu tun", sagt Clark. "Aber um Menschen zubefähigen und ermächtigen, muss man das nötige Werkzeug und einGerüst bereitstellen. Genau diese Unterstützung bietet dasAserbaidschanische Zentrum für Lehrerfortbildung in Form der sodringend benötigten Ausbildung.""Keine Schule und kein Schulsystem kann besser sein als dieQualität des Lehrkörpers", sagt Tristian Stobie, Director ofEducation bei Cambridge Assessment International Education, einemUnternehmen, das in mehr als 160 Ländern, 10.000 Schulen und 27Ministerien Bildungsdienste bereitstellt. "Aserbaidschan investiertin die Bildung und wird damit Erträge erzielen."Eine der Prioritäten des ATDC sind Programme zur Förderung desEnglischunterrichts in Schulen. Außerdem richtete das Zentrumenglische Konversationsclubs ein, die sich spezifisch mitBildungsthemen befassen.Bromley betont die Bedeutung von Englisch, da die Sprache denaserbaidschanischen Schülern Zugang zur Welt gewährt: "So können siesich besser entwickeln und mit größerer Erfahrung nach Aserbaidschanzurückkehren. Daher fördert eine Weiterentwicklung desEnglischunterrichts den Aufbau des Landes und seinen Erfolg auf derWeltbühne."Das ATDC bildet ca. 3.000 Lehrkräfte pro Jahr aus, und dies wirktsich direkt auf die 100.000 Schüler aus, die von Änderungen undbesseren Lehrmethoden profitieren. Zudem richtete das Zentrum -gemeinsam mit dem ECIS (European Council of International Schools) -ein internationales Lehrerzertifizierungsprogramm in Aserbaidschanein.Detaillierte Informationen finden Sie unterhttp://www.azteachers.az.Pressekontakt:Graeme PollockGraeme.pollock@azteachers.az+994-502-901-690Original-Content von: Azerbaijan Teachers Development Centre (ATDC), übermittelt durch news aktuell