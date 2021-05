Großbritannien setzt Betriebserlaubnis für belarussische Airline aus

LONDON (dpa-AFX) - Nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Minsk hat Großbritannien die Betriebserlaubnis für die staatliche belarussische Fluglinie Belavia ausgesetzt.



Das teilte Verkehrsminister Grant Shapps am Montag via Twitter mit. Er habe die Luftfahrtbehörde zudem angewiesen, Fluggesellschaften aufzufordern, den belarussischen Luftraum zu meiden. Damit solle die Sicherheit der Passagiere gewährleistet werden.

Verteidigungsminister Ben Wallace sagte im Unterhaus, die Umleitung der Ryanair-Maschine verstoße womöglich gegen internationale Luftfahrtregeln. Großbritannien verurteile die Handlungen der belarussischen Behörden und arbeite gemeinsam mit Verbündeten und Partnern an einer gemeinsamen Antwort./bvi/DP/he