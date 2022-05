Großbritannien: Wirtschaftsstimmung trübt sich deutlich stärker ein als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Wirtschaft hat sich im Mai deutlich stärker eingetrübt als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global gab gegenüber dem Vormonat um 6,4 Punkte auf 51,8 Punkte nach, wie die Marktforscher am Dienstag in London laut einer ersten Schätzung mitteilten. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang 56,5 Punkte gerechnet. Werte von über 50 Punkten deuten auf ein wirtschaftliches Wachstum hin.

Belastet wurde der Indikator durch den starken Rückgang im Dienstleistungssektor. Der entsprechende Indikator fiel um 7,1 Punkte um 51,8 Punkte. Der Indikator für die Industrie gab weniger deutlich nach und sank um 1,2 Punkte auf 54,6 Punkte. In beiden Sektoren war der Rückgang stärker als erwartet.

"Die Umfragedaten deuten darauf hin, dass das Wirtschaftswachstum fast zum Stillstand gekommen ist, während der Inflationsdruck auf ein noch nie dagewesenes Niveau gestiegen ist", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global Market Intelligence. Die Unternehmen verwiesen auf die hohen Lebenshaltungskosten, den Brexit, steigende Zinssätze, Chinas Abschottung und den Krieg in der Ukraine. "Die jüngsten Daten deuten auf ein erhöhtes Risiko einer Rezession hin", betonte Williamson./jsl/jkr/jha/