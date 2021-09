Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich weiter ein

LONDON (dpa-AFX) - Wachstums- und Inflationssorgen haben die Unternehmensstimmung in Großbritannien weiter belastet.



Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex fiel von August auf September um 0,7 Punkte auf 54,1 Zähler, wie die Marktforscher am Donnerstag in London mitteilten. Es ist der vierte Rückgang in Folge. Mit mehr als 50 Punkten deutet die Kennzahl aber immer noch auf Wachstum hin.

Besonders deutlich trübte sich die Stimmung in der Industrie ein, während sie unter Dienstleistern nur etwas schlechter ausfiel. In der Industrie belasteten die erheblichen Lieferschwierigkeiten und eine rückläufige Nachfrage, kommentierte Markit. Zugleich blieb der Preisauftrieb hoch.

Die jüngste Entwicklung dürfte Sorgen verstärken, dass Großbritannien auf eine Stagflation zusteuert mit fallendem Wachstum und steigenden Preisen, erklärte Markit-Chefökonom Chris Williamson./bgf/jsl/men