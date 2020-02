Großbritannien: Unternehmensstimmung stagniert

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat im Februar stagniert.



Wie das Institut Markit am Freitag in London mitteilte, betrug der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex unverändert 53,3 Punkte. Analysten hatten im Schnitt einen leichten Rückgang erwartet. Die Stimmung in der Industrie hellte sich trotz chinesischer Virus-Krise auf, während sie sich unter den Dienstleistern eintrübte.

Die befragten Unternehmensvertreter berichteten laut Markit von gegenläufigen Entwicklungen. So habe die verminderte Unsicherheit nach dem Brexit von Ende Januar die Stimmung verbessert. Die Coronavirus-Krise habe dagegen belastet. Der Gesamtindikator deutet mit einem Wert von deutlich über 50 Punkten auf Wirtschaftswachstum hin.

Dies zeigt sich auch daran, dass von der Binnennachfrage laut Markit stabilisierende Wirkung ausging, während aus dem Ausland Belastung kam. So hätten Industriebetriebe von Engpässen bei chinesischen Warenkomponenten berichtet. In der Folge seien die Warenlager der britischen Unternehmen so stark geschrumpft wie seit sieben Jahren nicht mehr./bgf/jsl/mis