Großbritannien: Unternehmensstimmung deutet wieder Wachstum an

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat sich im Dezember spürbar verbessert.



Der Einkaufsmanangerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit stieg zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 50,7 Zähler, wie Markit am Mittwoch in London mitteilte. Mit einem Stand von mehr als 50 Punkten deutet die Kennzahl sogar wieder leichtes Wirtschaftswachstum an. Die Umfrage lege nahe, dass die wirtschaftlichen Folge der zweiten Corona-Welle bisher weniger drastisch seien als die Folgen der ersten Welle im Frühjahr, kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson./bgf/fba