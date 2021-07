Großbritannien: Stimmung in der Industrie trübt sich stärker ein als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Industriestimmung in Großbritannien hat sich im Juni stärker eingetrübt als erwartet.



Der Markit-Einkaufsmanagerindex fiel von einem Rekordhoch im Mai bei 65,6 Zähler auf 63,9 Punkte, wie das Forschungsunternehmen IHS Markit am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Erhebung war noch ein Indexwert von 64,2 Punkten gemeldet worden. Analysten hatten eine Bestätigung erwartet.

Trotz des Dämpfers deutet der Stimmungsindikator weiter auf Wachstum in der britischen Industrie hin. Der Indexwerte liegt nach wie vor deutlich über der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten./jkr/la/jha/