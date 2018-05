Großbritannien: Stimmung der Dienstleister steigt schwächer als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung unter Dienstleistern in Großbritannien hat sich im April nicht so stark wie erwartet aufgehellt.



Wie das Institut Markit am Donnerstag mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 1,1 Punkte auf 52,8 Zähler. Analysten hatten einen stärkeren Anstieg auf 53,5 Punkte erwartet.

Der Indikator stieg damit weiter über 50 Punkte. Werte oberhalb der Marke deuten auf ein Wachstum im Bereich Dienstleistungen hin.

Der Dienstleistungsbereich ist wegen seiner Größe für die Entwicklung der britischen Wirtschaft wichtiger als der Industriesektor. Dort hatte die Stimmung im April laut Daten vom Dienstag überraschend stark eingetrübt./jkr/bgf/jha/