Großbritannien: Stärkstes Industrie-Wachstum in diesem Jahr - Pfund legt zu

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien ist die Produktion in den Unternehmen des Landes im September überraschend stark gestiegen.



Die breit gefasste Industrieproduktion habe im Monatsvergleich um 0,7 Prozent zugelegt, teilte das nationale Statistikamt ONS am Freitag mit. Das ist der stärkste Anstieg in diesem Jahr. Analysten hatten nur mit einem Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet. Das britische Pfund legte nach der Veröffentlichung zu.

Im August hatte die Industrieproduktion um 0,3 Prozent (bisher 0,2 Prozent) zugelegt. Im Jahresvergleich stieg die Industrieproduktion im September um 2,5 Prozent und entwickelte sich damit deutlich besser als erwartet. In dieser Betrachtung hatten Volkswirte im Mittel nur einen Zuwachs um 1,9 Prozent erwartet.

Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes, vergleichbar in etwa mit der deutschen Industrieproduktion, legte im September im Monatsvergleich ebenfalls um 0,7 Prozent im Monatsvergleich zu und damit stärker als erwartet. Im Jahresvergleich stieg die Produktion im verarbeitenden Gewerbe um 2,7 Prozent. Auch dies übertraf die Erwartungen./tos/bgf/