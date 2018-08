Großbritannien: Parlament will E-Zigaretten im Kampf gegen das Rauchen nutzen

Gräfelfing/London (ots) - E-Zigaretten und Tabakerhitzern sollteeine Schlüsselrolle beim Kampf gegen das Rauchen zukommen. Dasfordert parteiübergreifend der Wissenschaftsausschuss des britischenUnterhauses. In dem jetzt veröffentlichten Bericht "E-Zigaretten" hatder Ausschuss den Wissensstand zur Schädlichkeit von E-Zigaretten imVergleich zu herkömmlichen Zigaretten zusammengetragen und politischeForderungen abgeleitet.[1,2] Die Produkte sollten anhand ihresRisikos im Vergleich zu Zigaretten reguliert werden - sowohl in derWerbung als auch bei der Besteuerung. Philip Morris begrüßt denBericht und unterstützt die Forderungen nach einer risikobasiertenRegulierung - auch in Deutschland."Wir begrüßen den fundierten Bericht des britischen Parlaments.Eine so gründliche Diskussion über die Rolle, die E-Zigaretten beider Eindämmung des Rauchens spielen können, wünschen wir uns auch inDeutschland", sagte Markus Essing, Vorsitzender der Geschäftsführungvon Philip Morris in Deutschland. "Beim Risikopotenzial gibt eserhebliche Unterschiede zwischen Zigaretten einerseits undE-Zigaretten und Tabakerhitzern andererseits. Gemäß dem Grundsatz,Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln, sollte sich dieRegulierung auch in Deutschland an den unterschiedlichenProduktrisiken orientieren", so Essing. "Zentral ist, dass wirRaucher über die großen Unterschiede bei den gesundheitlichen Risikeninformieren dürfen."Nach Einschätzung der britischen Abgeordneten sind E-Zigarettenetwa 95 Prozent weniger schädlich als Zigaretten. Diegesundheitlichen Risiken für Raucher, die weiterhin konventionelleZigaretten rauchen, seien größer als die Unsicherheit über denlangfristigen Gebrauch von E-Zigaretten. Mit Blick auf denJugendschutz heißt es, Befürchtungen, wonach E-Zigaretten alsEinstieg zum Zigarettenrauchen dienten, hätten sich nicht bestätigt.Das oberste Ziel müsse darin bestehen, die Zahl derZigarettenraucher weiter zu reduzieren. E-Zigaretten seien aufgrundihres deutlich geringeren Gesundheitsrisikos ein adäquates Mittel, umdieses Ziel zu erreichen. Von der britischen Regierung fordern dieParlamentarier, E-Zigaretten und Tabakerhitzer bei der Besteuerunggegenüber Zigaretten besserzustellen.[3] Raucher sollten zudem überdie gesundheitlichen Vorteile von E-Zigaretten besser und klarerinformiert werden.Der Bericht des Wissenschaftsausschusses basiert auf etwa 100ausgewerteten Studien und einer Reihe von öffentlichenExpertenanhörungen. Offiziell richtet sich der Bericht an diebritische Regierung. Die Forderungen sind für die Regierungallerdings nicht bindend. Sie muss aber schriftlich Stellungbeziehen, wenn sie die Forderungen zurückweist. Um über dieEntwicklungen und neue wissenschaftliche Erkenntnis informiert zubleiben, fordern die Ausschussmitglieder die Regierung auf, künftigjährliche Berichte zu E-Zigaretten vorzulegen und dabei auchTabakerhitzer zu berücksichtigen.Referenzen[1] Sciene and Technology Committee (Commons): Government missingopportunity with e-cigarettes. 17 August 2018. Link:http://ots.de/iMq43I[2] House of Commons. Science and Technology Committee:E-cigarettes. Seventh Report of Session 2017-19. Link:http://ots.de/lEoSRL[3] Ebenda, Seite 34 (Punkt 82) sowie Seite 38 (Punkt 12).Pressekontakt:Philip Morris GmbHPressestelleTel: +49 89 7247 - 1985E-Mail: Presse.PMG@pmi.comOriginal-Content von: Philip Morris GmbH, übermittelt durch news aktuell