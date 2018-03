Großbritannien: Löhne steigen stärker - Arbeitslosigkeit geht zurück

LONDON (dpa-AFX) - Am britischen Arbeitsmarkt hat sich das Lohnwachstum zum Jahresauftakt weiter verstärkt.



Gleichzeitig ging die Arbeitslosigkeit zurück und die Arbeitslosenquote fiel in den drei Monaten bis Januar auf 4,3 Prozent, nach zuvor 4,4 Prozent. Dies geht aus dem am Mittwoch in London veröffentlichten Arbeitsmarktbericht des Statistikamts ONS hervor. Das Lohnwachstum ist insbesondere für die Geldpolitik der Bank of England von Bedeutung und sorgte für Kursgewinne beim britischen Pfund.

Nach den Daten des ONS erhöhte sich die Beschäftigung in den drei Monaten bis Januar um 168 000 Stellen. Der Zuwachs folgt auf einen Anstieg um 88 000 Stellen im vorherigen Zeitraum. Die Erwartungen für Januar wurden deutlich übertroffen. Experten hatten nur mit 84 000 neuen Jobs gerechnet.

Mit dem Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,3 Prozent wurde wieder das Niveau vom vergangenen November erreicht. Noch niedriger war die Quote zuletzt im Jahr 1975.

Vor dem Hintergrund der niedrigen Arbeitslosigkeit ging es mit den Löhnen überraschend stark nach oben. Die durchschnittlichen Wochenlöhne stiegen im Zeitraum November bis Januar um 2,8 Prozent. Experten hatten hier nur einen Zuwachs um 2,6 Prozent erwartet. Im vorangegangene Zeitraum stiegen die Löhne um revidiert 2,7 Prozent (zuvor 2,5 Prozent).

Neben den Zahlen nach internationalen Standards veröffentlicht das ONS auch eine nationale Berechnung. Diese läuft den Zahlen nach internationaler Methode um einen Monat voraus. Demnach ist die Zahl der Menschen mit Anspruch auf Arbeitslosenhilfe ("Claimant Count") im Februar um 9200 gestiegen. Der Rückgang im Vormonat wurde von 7200 deutlich auf 1600 revidiert.

Vor allem die Lohnentwicklung steht vor der Zinsentscheidung der britischen Notenbank am Donnerstag stark im Fokus der Märkte. Der Anstieg verstärkt die Spekulation auf steigende Leitzinsen. Nach Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten konnte das britische Pfund im Handel mit anderen führenden Währungen deutlich zulegen und erreichte im Handel mit dem US-Dollar ein Tageshoch./jkr/jha/