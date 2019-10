Großbritannien: Inflation verharrt auf 1,7 Prozent

LONDON (dpa-AFX) - Die Inflation in Großbritannien liegt weiter unter dem Zielwert der Notenbank.



Im September lagen die Verbraucherpreise 1,7 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Das entspricht dem Vormonatswert. Niedriger war die Inflation zuletzt Ende 2016. Das Inflationsziel der Bank of England von zwei Prozent wird damit weiterhin verfehlt. Analysten hatten dagegen im Mittel mit einem leichten Anstieg auf 1,8 Prozent gerechnet.

Nach Ansicht vieler Analysten gibt die moderate Inflation der Notenbank Spielraum, um gegebenenfalls auf einen ungeordneten Brexit zu reagieren. Offizielle Linie ist es nach wie vor, dass in diesem Fall sowohl eine lockere als auch eine straffere Geldpolitik folgen könnte. In den vergangenen Wochen haben sich aber Stimmen aus der Zentralbank gemehrt, die eine lockerere Linie ins Gespräch bringen - selbst im Fall eines geordneten EU-Austritts. Wichtigster Grund dafür ist die sich abschwächende Weltwirtschaft./bgf/jsl/mis