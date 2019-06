Großbritannien: Inflation fällt auf Notenbankziel

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien ist die Inflation im Mai wieder auf den Zielwert der Notenbank gefallen.



Die Verbraucherpreise seien gegenüber dem Vormonat um 2,0 Prozent gestiegen, teilte die Statistikbehörde ONS am Mittwoch in London mit. Im Vormonat hatte die Rate 2,1 Prozent betragen. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Lebenshaltungskosten um 0,3 Prozent.

Die britische Zentralbank entscheidet an diesem Donnerstag über ihre Geldpolitik. Es werden keine entscheidenden Schritte erwartet. Die wirtschaftliche Lage auf der Insel ist seit längerem stark durch den beabsichtigten Ausstieg des Landes aus der Europäischen Union geprägt. Angesichts des auf Herbst verschobenen Brexit ist die Unsicherheit groß. Die Zentralbank versucht daher eine Geldpolitik der ruhigen Hand zu betreiben. Die unauffällige Inflationsentwicklung kommt ihr dabei entgegen./bgf/jha/