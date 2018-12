Großbritannien: Industriestimmung überraschend stark aufgehellt

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im November überraschend deutlich verbessert.



Wie das Marktforschungsunternehmen Markit am Montag in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 2,0 Punkte auf 53,1 Zähler. Analysten hatten im Mittel lediglich einen Zuwachs auf 51,7 Punkte erwartet.

Mit deutlich über 50 Punkten liegt die Kennzahl trotz der großen Unsicherheit wegen des anstehenden Brexit über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten./tos/bgf/fba