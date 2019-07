Großbritannien: Industriestimmung auf tiefstem Stand seit mehr als sechs Jahren

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im Juni überraschend deutlich verschlechtert.



Der entsprechende Einkaufsmanagerindex sank von 49,4 Punkten im Vormonat auf 48,0 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen IHS Markit am Montag in London mitteilte. Das ist der dritte Rückgang in Folge und der tiefste Wert seit Februar 2013. Analysten hatten einen leichten Anstieg auf 49,5 Punkte erwartet. Damit signalisiert der Indikator wie schon im Vormonat weiterhin einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in der Industrie.

Als Grund für die schlechten Daten machen die Marktforscher die Unsicherheit um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union aus. Er belastet die Industrie zunehmend. Die Nachfrage im In- und Ausland sei im Juni gesunken. Die bereits hohen Lagerbestände führten zu einer Drosselung der Produktion.

Damit es in den folgenden Quartalen in der Produktion wieder aufwärts gehen könne, sei eine grundlegende Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen im In- und Ausland sowie eine Abnahme der internen und durch den Brexit verursachten politischen Unsicherheiten nötig, sagte Rob Dobson, Direktor von IHS Markit. Bereits unmittelbar nach der Brexit-Entscheidung 2016 war der Indikator unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gefallen./elm/bgf/fba