Großbritannien: Industrieproduktion steigt weniger als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien ist die Industrieproduktion im Oktober etwas weniger als erwartet gestiegen.



Die Produktion sei um 0,1 Prozent zum Vormonat geklettert, teilte das Statistikamt ONS am Dienstag in London mit. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Im Vormonat war die Industrieproduktion noch um 0,3 Prozent gefallen.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat sank die Industrieproduktion im Oktober um 1,3 Prozent. Hier war ein Rückgang um 1,2 Prozent prognostiziert worden.

Die enger gefasste Produktion im verarbeitenden Gewerbe (ohne Bergbau und Energie) stieg im Monatsvergleich um 0,2 Prozent. Es war eine Stagnation erwartet worden. Im Jahresvergleich fiel sie um 1,2 Prozent./jsl/bgf/jha/