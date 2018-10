Großbritannien: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien hat die Industrieproduktion im August stärker als erwartet zugelegt.



Die Produktion sei um 0,2 Prozent zum Vormonat gestiegen, teilte das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet.

Außerdem hatte sich die Produktion im Vormonat Juli deutlich besser als bisher bekannt entwickelt. Das Statistikamt revidierte den Anstieg von zunächst 0,1 Prozent im Monatsvergleich auf nunmehr 0,4 Prozent nach oben.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat stieg die Produktion im August um 1,3 Prozent. Hier war ein Zuwachs um 1,0 Prozent erwartet worden./jkr/jsl/jha/