Großbritannien: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien hat die Industrieproduktion im Juni überraschend stark zugelegt.



Die Produktion sei um 0,4 Prozent zum Vormonat gestiegen, teilte das Statistikamt ONS am Freitag in London mit. Zuvor war die Produktion drei Monate in Folge gefallen.

Volkswirte hatten mit einem Anstieg im Juni gerechnet, waren aber nur von einem Zuwachs um 0,3 Prozent ausgegangen. Zudem ist der Rückgang im Vormonat schwächer ausgefallen als zunächst ermittelt. Die Produktion war im Mai um revidierte 0,2 Prozent im Monatsvergleich gefallen. Zunächst war ein Rückgang von 0,4 Prozent ausgewiesen worden.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat stieg die Produktion im Juni um 1,1 Prozent. Hier war ein Zuwachs um 0,7 Prozent erwartet worden./jkr/jsl/fba