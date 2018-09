Großbritannien: Industrieproduktion steigt etwas weniger als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien hat die Industrieproduktion im Juli etwas schwächer als erwartet zugelegt.



Die Produktion sei um 0,1 Prozent zum Vormonat gestiegen, teilte das Statistikamt ONS am Montag in London mit. Im Juni hatte sie noch um 0,4 Prozent zugelegt.

Volkswirte hatten mit einem etwas stärkeren Anstieg im Juli um 0,2 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat stieg die Produktion um 0,9 Prozent. Hier war ein Zuwachs um 1,1 Prozent erwartet worden./tos/bgf/

fba