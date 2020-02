Großbritannien: Industrieproduktion schwächer als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien ist die Industrieproduktion im Dezember überraschend schwach gestiegen.



Die Produktion habe um 0,1 Prozent zum Vormonat zugelegt, teilte das Statistikamt ONS am Dienstag in London mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet. Im November war die Fertigung um revidiert 1,1 (zunächst 1,2) Prozent gesunken.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat fiel die Entwicklung ebenfalls enttäuschend aus. In dieser Betrachtung sank die Industrieproduktion im Dezember um 1,8 Prozent. Hier war im Schnitt nur ein Rückgang um 0,8 Prozent prognostiziert worden.

Die enger gefasste Produktion im verarbeitenden Gewerbe (ohne Bergbau und Energie) stieg im Monatsvergleich um 0,3 Prozent und fiel im Jahresvergleich um 2,5 Prozent. Auch in dieser Abgrenzung wurden Erwartungen von Analysten verfehlt./jkr/bgf/jha/