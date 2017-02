Großbritannien: Industrieproduktion legt überraschend stark zu

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Industrie hat ihre Produktion im Dezember überraschend stark erhöht.



Wie das Statistikamt ONS am Freitag mitteilte, lag die Gesamtherstellung 1,1 Prozent höher als im Vormonat. Bankvolkswirte hatten mit einem schwächeren Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im Jahresvergleich belief sich das Plus auf 4,3 Prozent. Das britische Pfund legte nach der Veröffentlichung der Daten zu. Das kräftige Wachstum der Industrieproduktion ist zum großen Teil auf einen starken Zuwachs in der Pharmaindustrie zurückzuführen. Der Bausektor schwächelte dagegen./tos/jsl