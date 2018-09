Großbritannien: Einzelhandelsumsätze steigen überraschend

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien sind die Einzelhandelsumsätze im August überraschend gestiegen.



Die Umsätze seien um 0,3 Prozent zum Vormonat geklettert, teilte das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mit. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet. Zudem wurde der Anstieg im Vormonat von 0,7 Prozent auf 0,9 Prozent nach oben revidiert.

Im Jahresvergleich erhöhten sich die Umsätze im August um 3,5 Prozent. Erwartet wurde lediglich ein Anstieg um 2,4 Prozent. Das sonnige Sommerwetter hat laut Experten die Umsätze begünstigt.

Das britische Pfund legte nach den Daten zu allen wichtigen Währungen zu.