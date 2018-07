Großbritannien: Dienstleisterstimmung steigt weiter

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung unter den Dienstleistern in Großbritannien hat sich im Juni weiter aufgehellt.



Wie das Institut IHS Markit am Mittwoch mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 1,1 Punkte auf 55,1 Zähler. Das ist der dritte Anstieg in Folge und der höchste Stand seit vergangenen Oktober. Analysten hatten dagegen im Mittel mit einer Stagnation gerechnet.

Der Gesamtindikator für die britische Wirtschaft erhöhte sich im 0,7 Punkte auf 55,2 Zähler. Das britische Pfund reagierte mit Kursgewinnen auf die Daten. Bereits am Montag hatte Markit für die Industrie eine leichte Stimmungsaufhellung gemeldet./bgf/jsl/jha/