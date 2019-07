Großbritannien: Bei den Dienstleistern lässt die Zuversicht nach

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung unter britischen Dienstleistern hat sich im Juni etwas verschlechtert.



Der vom Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex sank im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 50,2 Zähler, wie Markit am Mittwoch in London mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen gleichbleibenden Wert erwartet.

Die Marktforscher sehen den Dienstleistungssektor im Juni nahe an der Stagnation, was den Tendenzen der Erholung in den vorherigen Monaten zuwider läuft. Trotz dieser Entwicklung stellten die Firmen laut Markit mehr Mitarbeiter ein. Einige Unternehmen wollten ihre Pläne für die Geschäftsausweitung demnach aufrechterhalten, da sie auf bessere Geschäftsbedingungen infolge einer Lösung der bestehenden politischen Unsicherheiten hofften./elm/bgf/jha/