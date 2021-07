Großbritannien: Arbeitslosigkeit steigt leicht

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien ist die Arbeitslosigkeit im Mai leicht gestiegen.



Gegenüber April stieg die Arbeitslosenquote von 4,7 auf 4,8 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine stabile Quote erwartet. Im Dreimonatszeitraum von März bis Mai sank sie hingegen zum vorherigen Zeitraum um 0,2 Punkte. Die Beschäftigungsquote erhöhte sich dabei leicht auf 74,8 Prozent.

Der Arbeitsmarkt setze seine Ende 2020 begonnene Erholung fort, kommentierte das ONS. Die Beschäftigung steige weiter, sie liege landesweit aber immer noch deutlich unter ihrem Vorkrisenniveau. In einigen Regionen jedoch sei das Niveau von Februar 2020 erstmals wieder überschritten worden. Mit der Lockerung vieler Corona-Beschränkungen steige auch die Arbeitszeit wieder. Auch sie liege aber immer noch unter ihrem Niveau von vor der Krise./bgf/jha/