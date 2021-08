Großbritannien: Arbeitslosigkeit geht zurück

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt überraschend verbessert.



Die für den Zeitraum von drei Monaten bis Juni ermittelte Arbeitslosenquote fiel von 4,8 auf 4,7 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer unveränderten Quote gerechnet.

Seit dem Jahreswechsel hat sich die Lage auf dem britischen Arbeitsmarkt tendenziell erholt. Ende 2020 hatte die Arbeitslosenquote noch bei 5,2 Prozent gelegen.

Die Beschäftigungsquote stieg laut ONS für den Zeitraum von April bis Juni im Quartalsvergleich um 0,3 Prozentpunkte auf 75,1 Prozent. Wie das Statistikamt weiter mitteilte, gab es im Juli 28,9 Millionen Beschäftigte und damit 182 000 mehr als im Monat zuvor. Trotz des Anstiegs liegt die Zahl immer noch um etwa 200 000 niedriger als vor dem Ausbruch der Corona-Krise./jkr/jha/