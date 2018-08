Großbritannien: Arbeitslosigkeit fällt auf tiefsten Stand seit 43 Jahren

LONDON (dpa-AFX) - Die Lage am britischen Arbeitsmarkt ist weiterhin außergewöhnlich gut.



Die Arbeitslosenquote fiel in den drei Monaten bis Juni von 4,2 auf 4,0 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit dem Jahr 1975. Analysten hatten mit einer unveränderten Quote von 4,2 Prozent gerechnet.

Die wöchentlichen Löhne und Gehälter stiegen allerdings etwas schwächer. Ohne Bonuszahlungen erhöhten sie sich bis Juni um 2,7 Prozent zum Vorjahresabschnitt. Das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im vorherigen Zeitraum. Inklusive Boni fiel der Lohnanstieg von 2,5 auf 2,4 Prozent. Die allenfalls moderaten Lohnsteigerungen sind ein Grund für den vorsichtigen geldpolitischen Kurs der Bank of England.

Die Beschäftigung erhöhte sich in den drei Monaten bis Juni um 42 000 Stellen. Das war der schwächste Zuwachs seit Oktober 2017. Zudem fiel der Anstieg schwächer aus als von Analysten erwartetet.

Neben den Zahlen nach internationalen Standards veröffentlicht das ONS auch eine nationale Berechnung. Diese läuft den Zahlen nach internationaler Methode um einen Monat voraus. Demnach ist die Zahl der Menschen mit Anspruch auf Arbeitslosenhilfe ("Claimant Count") im Juli um 6200 gestiegen. Der Zuwachs im Vormonat wurde von 7800 auf 9000 revidiert./bgf/jkr/jha/