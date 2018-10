Großbritannien: Arbeitslosigkeit bleibt niedrig - Löhne ziehen weiter an

LONDON (dpa-AFX) - Der britischen Arbeitsmarkt zeigt sich weiter in einer außergewöhnlich guten Verfassung.



Die Arbeitslosenquote betrug in den drei Monaten bis August unverändert 4,0 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Damit blieb die Quote den dritten Monat in Folge auf dem tiefsten Stand seit dem Jahr 1975. Analysten hatten mit der jüngsten Entwicklung gerechnet.

Mit der robusten Lage auf dem Arbeitsmarkt zieht auch das Lohn- und Gehaltswachstum stärker an. Ohne Bonuszahlungen erhöhten sich die Löhne bis August um 3,1 Prozent zum Vorjahresabschnitt. Das ist der stärkste Anstieg seit Anfang 2009. Inklusive Boni legte der Lohnanstieg um 0,1 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent zu.

Die Beschäftigung verringerte sich hingegen in den drei Monaten bis August um 5000 Stellen. Das war der erste Rückgang seit Oktober 2017. Analysten hatten einen Anstieg um 15 000 erwartetet.

Neben den Zahlen nach internationalen Standards veröffentlicht das ONS auch eine nationale Berechnung. Diese läuft den Zahlen nach internationaler Methode um einen Monat voraus. Demnach ist die Zahl der Menschen mit Anspruch auf Arbeitslosenhilfe ("Claimant Count") im September um 18 500 gestiegen. Der Zuwachs im Vormonat wurde von 8700 auf 14 200 revidiert./jkr/jsl/mis