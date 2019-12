Großbritannien: Arbeitslosenquote stagniert - Beschäftigung steigt

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Arbeitsmarkt hat sich im Oktober überraschend robust gezeigt.



Die Arbeitslosenquote verharrte in den drei Monaten bis Oktober bei 3,8 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Analysten hatten einen Anstieg der Quote auf 3,9 Prozent erwartet.

Die Beschäftigung stieg im gleichen Zeitraum überraschend. Sie legte um 24 000 im Vergleich zum vorherigen Zeitraum zu. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang um 14 000 erwartet. Im Vormonat war die Beschäftigung noch um 58 000 gesunken.

Die Löhne und Gehälter erhöhten sich weniger deutlich als im Vormonat. Ohne Bonuszahlungen stiegen sie gegenüber dem Vorjahresabschnitt um 3,5 Prozent, nach 3,6 Prozent im vorherigen Dreimonatsabschnitt.

Neben den Zahlen nach internationalen Standards veröffentlicht das ONS auch eine nationale Berechnung. Diese läuft den Zahlen nach internationaler Methode um einen Monat voraus. Demnach ist die Zahl der Menschen mit Anspruch auf Arbeitslosenhilfe ("Claimant Count") im November um 28 800 gestiegen. Der Zuwachs im Vormonat wurde von 33 000 auf 26 400 revidiert./jsl/bgf/fba