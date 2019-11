Großbritannien: Arbeitslosenquote geht zurück - Beschäftigung fällt weiter

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Arbeitsmarkt entwickelt sich zweischneidig.



Zwar zeigt er sich weiterhin robust mit einer sehr niedrigen Arbeitslosigkeit. Doch es entstehen erste Risse in dem sonst soliden Bild. Das geht aus dem monatlichen Arbeitsmarktbericht des Statistikamts ONS vom Dienstag hervor.

Die Arbeitslosenquote fiel in den drei Monaten bis September um 0,1 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent. Damit wurde ein Rekordtief eingestellt, das zuletzt Mitte der 1970er-Jahre durchbrochen wurde. Analysten hatten eine unveränderte Quote erwartet.

Die Beschäftigung fiel im selben Zeitraum deutlich um 58 000 Stellen und damit in etwa so stark wie im Vormonat. Analysten hatten einen fast doppelt so starken Rückgang erwartet.

Die Löhne und Gehälter erhöhten sich weiter, allerdings nicht so deutlich wie im Vormonat. Ohne Bonuszahlungen stiegen sie gegenüber dem Vorjahresabschnitt um 3,6 Prozent, nach 3,8 Prozent im vorherigen Dreimonatsabschnitt.

Neben den Zahlen nach internationalen Standards veröffentlicht das ONS auch eine nationale Berechnung. Diese läuft den Zahlen nach internationaler Methode um einen Monat voraus. Demnach ist die Zahl der Menschen mit Anspruch auf Arbeitslosenhilfe ("Claimant Count") im Oktober um 33 000 gestiegen. Der Zuwachs im Vormonat wurde von 21 100 auf 13 500 revidiert./bgf/jkr/fba