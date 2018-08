Grossbanken UBS und Credit Suisse nur wenig in der Türkei engagiert

Zürich (awp/sda/reu) - Die Grossbanken UBS und Credit Suisse sind beide in vergleichsweise kleinem Umfang in der Türkei engagiert. Die UBS hatte per Ende 2017 ein Netto-Engagement von 552 Millionen Franken in dem Land, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Absicherungen gegen diverse Risiken sind dabei bereits berücksichtigt. Ein Grossteil der Summe entfällt mit gut einer halben Milliarde Franken auf Kredite.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten