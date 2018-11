Großbank Intesa verdient überraschend viel - Hohe Ausschüttung geplant

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

TURIN (dpa-AFX) - Die italienische Bank Intesa Sanpaolo sieht sich nach einem starken dritten Quartal und ungeachtet der Schuldenkrise Italiens weiter auf Kurs.



Konzernchef Carlo Messina rechnet im laufenden Jahr weiter mit einem höheren Gewinn aus dem operativen Geschäft als im Vorjahr. Steigende Erträge, ein strikter Sparkurs und eine geringere Vorsorge für Kreditausfälle seien die Treiber für diese Entwicklung, teilte die Großbank am Dienstag in Turin mit. Es sei zudem genug Kapital vorhanden, um 85 Prozent des Gewinns als Dividende direkt an die Aktionäre weiterzugeben.