Großbank ING kündigt Milliarden-Ausschüttung an Aktionäre an

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Großbank ING will nach einem deutlichen Gewinnanstieg im zweiten Quartal Milliarden an die Anteilseigner ausschütten.



Die Aktionäre sollen ab dem 30. September über Aktienrückkäufe und Dividenden insgesamt 3,6 Milliarden Euro erhalten, wie die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Freitag in Amsterdam mitteilte. Möglich ist die Milliardenausschüttung, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) ihre coronabedingte Dividendensperre für Banken aufgehoben hat. Zudem verdient die ING wieder prächtig. Im zweiten Quartal betrug der Gewinn fast 1,5 Milliarden Euro nach 299 Millionen Euro vor einem Jahr./zb/nas/mis