Gütersloh/Berlin (ots) -Kostenfreies Bildmaterial zur Preisverleihung "GEMEINSAM LEBEN" und "Spitzenvater des Jahres / Mütterorganisation" 2022Am Freitag, 11. März 2022 wurden in Berlin die vielbeachteten Preise MESTEMACHER PREIS "GEMEINSAM LEBEN" und "Spitzenvater des Jahres / Mütterorganisation 2022" verliehen.Bitte beachten Sie hierzu die beigefügte Pressemitteilung.Dazu stellen wir für Redaktionen kostenfreies Bildmaterial zur Verfügung, das über den folgenden Link heruntergeladen werden kann:https://ots.de/JWkXRnDie Bildunterzeilen lauten:Foto 1:Großbäckerei Mestemacher verleiht Preis "GEMEINSAM LEBEN" 2022 an die Großfamilie Reiche. Initiatorin ist die Gesellschaftergeschäftsführerin Prof. Dr. Ulrike Detmers. (V.l.n.r.): Fritz Detmers, Helma Detmers, Albert Detmers, Sr. Dr. Dr. Lea Ackermann, Prof. Dr. Ulrike Detmers, Dr. Birgitt Reiche, Katherina Reiche, Klaus Reiche. Fotohinweis: Thomas FedraFoto 2:Großbäckerei Mestemacher verleiht Preis "GEMEINSAM LEBEN" 2022 an vier Gewinner: Großfamilie Reiche, Verein "Zeit für Zukunft - Mentoren für Kinder e.V.", Verein "LebensAlter e.V." und Genossenschaft "Nachbarschaftlich Wohnen in Dormagen eG". Initiatorin ist die Gesellschaftergeschäftsführerin Prof. Dr. Ulrike Detmers. (V.l.n.r.): Albert Detmers, Dr. Kathrin Sachse, Bergith Heydekamp, Inga Steil, Isabell Remus, Prof. Dr. Ulrike Detmers, Dr. Birgitt Reiche, Helma Detmers, Fritz Detmers. Fotohinweis: Thomas FedraFoto 3:Großbäckerei Mestemacher verleiht Preis "Spitzenvater des Jahres / Mütterorganisation" 2022 an: Michael Zimmermann und Daniel Herrmann (Spitzenväter) sowie an die Mütterorganisation Verband berufstätiger Mütter (VBM). Initiatorin ist die Gesellschaftergeschäftsführerin Prof. Dr. Ulrike Detmers. (V.l.n.r.): Helma Detmers, Fritz Detmers, Cornelia Spachtholz, Michael Zimmermann, Prof. Dr. Ulrike Detmers, Daniel Herrmann, Albert Detmers. Fotohinweis: Thomas FedraWeitere Information zu den Preisen und zu den Preisträgern finden Sie unter:https://www.mestemacher.de/pm-spitzenvater-des-jahres-und-gemeinsam-leben-2022/