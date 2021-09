Großartige Story: Plug Power will neue Anlage bauen

Liebe Leser,

die Story des Tages liefert wohl das US-Unternehmen Plug Power. Der Wasserstoff-Konzern möchte einem Bericht zufolge in den kommenden Jahren grünen Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten können. Dafür möchte Plug Power nun in Kalifornien einen Anlage erstellen, bei der aus Abwasser der grüne Wasserstoff gewonnen wird. Diese Nachricht scheint an den Börsen nur bedingt gut angekommen zu sein.

Aktie kracht nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!