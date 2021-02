Großartige Performance der Nano One-Technologie bei Feststoffbatterien im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der University of Michigan

Quelle: IRW Press

22. Februar 2021, Vancouver (Kanada) (TSX-V: NNO, OTC – Nasdaq International Designation: NNOMF, Frankfurt: LBMB)

Höhepunkte:

– Nano One arbeitet gemeinsam mit der University of Michigan an der Entwicklung von innovativer Feststoffbatterie-Technologie

– Großartige Performance von proprietärem beschichteten Einkristall-HVS-Kathodenmaterial von Nano One bei Testprogrammen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung