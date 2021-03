Großartig: Ethereum wieder auf dem Weg!

Ethereum war in den vergangenen Tagen deutlich schwächer geworden. Am Freitag nun, kurz vor dem Wochenende, sind die Notierungen aus dem deutlich abwärts gerichteten Bereich herausgekommen und laufen auf die Marke von 1.700 Dollar zu. Noch ist es nicht so weit. Doch:

Die Notierungen sind praktisch schon mit Beginn des aus unserer Sicht messbaren Handelstages ab 0.00 Uhr deutlich geklettert. Dabei gelang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung