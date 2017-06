Großangriff der Lufthansa: Long-Investoren steigen ein!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Lufthansa konnte in den vergangenen Handelssitzungen mehr als 4 % aufsatteln. Die Aktie gewann binnen zweier Wochen sogar über 8 % hinzu und befindet sich auf dem Weg zu neuen Tops. Charttechnische Analysten sind euphorisch und warten jetzt auf die Prüfung an der wichtigen Hürde von 20 Euro. Das aktuelle 2-Jahres-Hoch bei 18,48 Euro vom 9. Juni sei demnach nur eine Zwischenstation. Das nächste Kursziel befinde sich bei 19,83 Euro, dem derzeitigen 3-Jahres-Top vom 10. Juni 2014. Oberhalb von 20 Euro wäre die nächste wichtige Kursmarke 20,15 Euro, das aktuelle 5-Jahres-Hoch vom 4. April 2014. Fundamentale Analysten aus den Bankhäusern können diesem Tempo noch nicht ganz folgen. Demnach wollen nur 35 % derzeit die Aktie „kaufen“, während 40% „halten“ und 25 % sogar „verkaufen“.

Lufthansa: Neue Tops in Sicht

Auf Grundlage der Analysen technischer Spezialisten ist Lufthansa allerdings sehr klar im Aufwärtstrend. Die Kurse sind in allen relevanten zeitlichen Dimensionen im Hausse-Modus. Damit sei der Wert auf breiten Schultern aufwärts gerichtet. Der Abstand zu den jeweiligen Durchschnittskursen ist ebenfalls hoch. 40 % Distanz zum GD200 belegen die Stärke des Aufwärtstrends.

Die Lufthansa-Aktie sollte nach Auffassung technischer wie auch charttechnischer Analysten in den kommenden Sitzungen die 20-Euro-Marke überwinden und neue Tops schaffen.

Damit ist die Aktie deutlich im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.