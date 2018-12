Gross zu aktuellen Entwicklungen bei der Deutschen Rentenversicherung Bund

Berlin (ots) - Die Entwicklung der Zahl der Rentenanträge und derRiester-Zulagen sowie Ergebnisse des Betriebsprüfdienstes: Diese undweitere Themen beleuchtete Direktorin Brigitte Gross in ihrem Berichtan die heute in Berlin tagende Vertreterversammlung der DeutschenRentenversicherung Bund.Entwicklung bei den Rentenanträgen"Die Anzahl der Rentenneuanträge ist bis Oktober dieses Jahres umrund 3,5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahresgestiegen", sagte Gross. Darin enthalten seien rund 94.000 Anträgeauf die Altersrente ab 63 für besonders langjährig Versicherte mit 45Versicherungsjahren. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl derAnträge in diesem Bereich leicht rückläufig. Gestiegen seien dagegendie Anträge auf eine Regelaltersrente. Die Anzahl der beantragtenRegelaltersrenten habe sich um fünf Prozent gegenüber demVorjahrszeitraum erhöht.Riester-Rente"Seit dem Jahr 2003 wurden rund 27,5 Milliarden Euro an Zulagenauf Riester-Verträge überwiesen", betonte Gross. Im Jahr 2018 habedie Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) Zulagen in Höhevon insgesamt rund 3,03 Milliarden Euro gezahlt. Im zweiten Quartal2018 verzeichneten die Produkte im Wohn-Riester-Segment das stärksteWachstum, gefolgt von den Investmentfondsverträgen.BetriebsprüfdienstGross wies weiter darauf hin, dass in diesem Jahr bislang rund320.000 Betriebsprüfungen durchgeführt worden seien. Auf derGrundlage der Prüfungen seien rund 73.500 Beitragsbescheide erstelltworden, mit denen Beiträge und Säumniszuschläge von rund 496Millionen Euro nacherhoben wurden. Rund 208 Millionen Euro seiendabei auf Beiträge zur Rentenversicherung entfallen.Der vollständige Bericht steht unterwww.deutsche-rentenversicherung-bund.de im Internet.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell